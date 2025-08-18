Após desistir da final em Cincinnati, Sinner espera estar pronto para o US Open

Sinner, que também era o atual campeão em Cincinnati, teve que abandonar a partida contra o espanhol Carlos Alcaraz, visivelmente indisposto, quando perdia por 5 a 0 no primeiro set.

O italiano Jannik Sinner está confiante de que estará recuperado para a defesa do título do US Open, após ter desistido da final do Masters 1000 de Cincinnati nesta segunda-feira (18) devido a problemas físicos.

Após pedir desculpar ao público na cerimônia de premiação, Sinner não se pronunciou à imprensa e emitiu um comunicado afirmando que espera se recuperar para o US Open, o último Grand Slam do ano, cujo torneio de simples começa no domingo em Nova York.

"Agora, alguns dias de recuperação e depois voltaremos ao trabalho, e espero estarmos prontos", disse o número um do mundo.

"O US Open será um torneio difícil, mas, ao mesmo tempo, estou ansioso para que chegue logo se eu estiver preparado, tanto física quanto mentalmente", observou. "Sem dúvida, o principal objetivo [da atual temporada] nos Estados Unidos. Por enquanto, a recuperação é o mais importante".

Mais do que no torneio de simples, a condição física de Sinner parece colocar em dúvida sua presença na renovada competição de duplas mistas do US Open, que começa nesta terça-feira.