AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS
AGENDA INTERNACIONAL DE TERÇA-FEIRA, 19 DE AGOSTO DE 2025 ATÉ TERÇA-FEIRA, 26 DE AGOSTO DE 2025
A hora e a data dos eventos são expressas no horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.
(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas
(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas
TERÇA-FEIRA, 19 DE AGOSTO DE 2025
Américas
(*) BUENOS AIRES (Argentina) - Hackers reciclam dispositivos eletrônicos contra a obsolescência na Argentina -
NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre mulheres, paz e segurança - 12H00
RAIFORD (Estados Unidos) - Execução na Flórida de Kayle Barrington Bates pelo assassinato de uma mulher em 1982 - 20H00
BRASÍLIA (Brasil) - Ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro é julgado por suposta conspiração golpista - (até 30 de Setembro)
Europa
OSLO (Noruega) - Extinction Rebellion protesta com Greta Thunberg para exigir que a Noruega pare a produção de petróleo - (até 22)
QUARTA-FEIRA, 20 DE AGOSTO DE 2025
Américas
(+) BUENOS AIRES (Argentina) - Deputados debatem vetos de Milei sobre PCDs, aposentadorias e moratória previdenciária - 13H00
Europa
COLÔNIA (Alemanha) - Salão internacional do video game Gamescom - (até 24)
Esportes
MONTEVIDÉU (Uruguai) - Futebol : Copa Libertadores, oitavas-de-final - (até 22)
RIO DE JANEIRO (Brasil) - Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica - (até 24)