Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

AGENDA INTERNACIONAL DE TERÇA-FEIRA, 19 DE AGOSTO DE 2025 ATÉ TERÇA-FEIRA, 26 DE AGOSTO DE 2025

A hora e a data dos eventos são expressas no horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

TERÇA-FEIRA, 19 DE AGOSTO DE 2025

Américas

 (*) BUENOS AIRES (Argentina) - Hackers reciclam dispositivos eletrônicos contra a obsolescência na Argentina - 

 NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre mulheres, paz e segurança -  12H00

 RAIFORD (Estados Unidos) - Execução na Flórida de Kayle Barrington Bates pelo assassinato de uma mulher em 1982 -  20H00

 BRASÍLIA (Brasil) - Ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro é julgado por suposta conspiração golpista -  (até 30 de Setembro)

Europa

 OSLO (Noruega) - Extinction Rebellion protesta com Greta Thunberg para exigir que a Noruega pare a produção de petróleo -  (até 22)

QUARTA-FEIRA, 20 DE AGOSTO DE 2025

Américas

 (+) BUENOS AIRES (Argentina) - Deputados debatem vetos de Milei sobre PCDs, aposentadorias e moratória previdenciária -  13H00

Europa

 COLÔNIA (Alemanha) - Salão internacional do video game Gamescom -  (até 24)

Esportes

 MONTEVIDÉU (Uruguai) - Futebol : Copa Libertadores, oitavas-de-final -  (até 22)

 RIO DE JANEIRO (Brasil) - Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica -  (até 24)

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar