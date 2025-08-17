Trump destaca 'grandes avanços' com a Rússia para acordo de paz na Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, destacou neste domingo (17) "grandes avanços" com a Rússia para um acordo de paz na Ucrânia, antes de uma reunião na segunda-feira na Casa Branca com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, e seus aliados europeus. "Grandes avanços com a Rússia! Fiquem atentos!", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social.

Uma cúpula na sexta-feira no Alasca entre Trump e seu homólogo russo, Vladimir Putin, terminou sem anúncios concretos para pôr fim à guerra na Ucrânia, desencadeada pela invasão russa em fevereiro de 2022. Neste domingo, o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, advertiu que os EUA poderiam impor "novas sanções" à Rússia caso as negociações sobre um plano de paz falhem. "Se não chegarmos a um acordo em algum momento, haverá consequências", disse na emissora NBC. "Não apenas as consequências de a guerra continuar, mas também as consequências de todas as sanções serem mantidas e, potencialmente, haver novas sanções". Após a cúpula no Alasca, Trump abandonou sua proposta de um cessar-fogo imediato, mas Rubio disse que isso "não está descartado", embora para os Estados Unidos o "objetivo final seja o fim desta guerra".

Por sua vez, o enviado especial de Trump, Steve Witkoff, que viajou a Moscou várias vezes para se reunir com Putin, declarou-se "otimista" sobre a reunião entre o presidente dos Estados Unidos e seu colega ucraniano, programada para segunda-feira à tarde no Salão Oval da Casa Branca. Zelensky estará acompanhado, entre outros, pelo presidente francês, Emmanuel Macron, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, e o secretário-geral da Otan, Mark Rutte. "Espero que tenhamos uma reunião produtiva na segunda-feira, que alcancemos um consenso real e que possamos voltar a conversar com os russos, impulsionar este acordo de paz e concretizá-lo", disse Witkoff à CNN.