Sem brilho, PSG vence Nantes na 1ª rodada do Francês

O Paris Saint-Germain, que entrou em campo com vários jogadores teoricamente reservas, fez um jogo sem brilho, mas venceu o Nantes por 1 a 0 neste domingo (17), no fechamento da primeira rodada do Campeonato Francês.

A vitória do PSG veio graças ao gol do português Vitinha, que acertou belo chute de longa distância no segundo tempo (67').

O time parisiense cumpriu a missão de estrear com três pontos, apenas quatro dias depois de vencer a Supercopa da Uefa nos pênaltis, contra o Tottenham.

Depois da final da Copa do Mundo de Clubes (derrota para o Chelsea por 3 a 0), há pouco mais de um mês, o técnico Luis Enrique só teve todo o elenco à disposição para treinar a partir do dia 6 de agosto.

Por isso, decidiu deixar de fora do time titular vários nomes importantes (Marquinhos, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Willian Pacho, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembelé, Desiré Doué) e os habituais reservas, pelo mau desempenho mostrado, não aproveitaram a oportunidade.

No primeiro tempo, a única ação de destaque do PSG foi um chute de Gonçalo Ramos que o goleiro Anthony Lopes desviou. Até que outro português, Vitinha, tirou o zero do placar e deu a vitória aos parisienses.

Com o resultado, o PSG iguala Monaco e Lyon, que também estrearam com vitória, ao contrário do Olympique de Marselha, derrotado na sexta-feira em vista ao Rennes.

- Giroud marca em empate do Lille -

Mais cedo, o experiente atacante Olivier Giroud carimbou seu retorno ao futebol francês marcando o primeiro gol do Lille no empate em 3 a 3 com o Brest.

Giroud, de 38 anos, é o maior artilheiro da seleção da França com 57 gols. Ele não disputava um jogo da Ligue 1 desde que deixou o Montpellier, em 2012.

Nesse período, teve passagens por Arsenal, Chelsea, Milan e Los Angeles FC, até assinar um contrato de um ano com o Lille.

"É uma verdadeira alegria estar de volta aos gramados da Ligue 1. Um estádio pequeno, uma boa atmosfera e um espetáculo para os torcedores", resumiu Giroud nesta primeira partida da temporada.

O artilheiro abriu o placar aos 11 minutos e Hakon Haraldsson ampliou aos 26, mas o Brest empatou com dois gols de Kamory Doumbia (34' e 51').

O Lille voltou a ficar à frente quando Ngal'ayel Mukau fez o terceiro (66'), até que Julien Le Cardinal estabeleceu o 3 a 3 definitivo (75').

