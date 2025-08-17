Manifestantes protestam em Israel por cessar-fogo e libertação de reféns

A polícia israelense realizou mais de duas dezenas de prisões em Israel neste domingo, 17, por "perturbação da ordem" à medida que as famílias dos reféns mantidos na Faixa de Gaza intensificam sua campanha com um protesto em todo o país. A polícia disse que a maioria das manifestações não causou problemas, mas reconheceu várias exceções e disse que "agirá firmemente contra qualquer um que viole a lei ou coloque em perigo a ordem pública".

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora As prisões ocorrem enquanto algumas empresas, teatros e restaurantes interromperam suas atividades em solidariedade e os líderes de Israel intensificam a ofensiva em Gaza. Os manifestantes exigem que o governo israelense feche um acordo para garantir a libertação de reféns mantidos por militantes em Gaza. Eles intensificaram a campanha neste domingo, promovendo uma greve que complicou o trânsito e fechou estabelecimentos comerciais. Os protestos, organizados pelo Fórum das Famílias de Reféns e Desaparecidos, marcam uma nova investida, semanas após os grupos militantes divulgarem vídeos dos reféns e Israel sinalizar planos para uma nova ofensiva em Gaza. Os manifestantes temem que mais combates possam colocar em perigo os 50 reféns que acredita-se ainda estarem em Gaza, dos quais apenas cerca de 20 são considerados vivos. Eles entoaram: "Não vencemos uma guerra sobre os corpos dos reféns" e exigiram um acordo.

Aliados de Netanyahu se opõem a qualquer acordo que deixe o Hamas no poder "Hoje, paramos tudo para salvar e trazer de volta os reféns e soldados. Hoje, paramos tudo para lembrar o valor supremo da santidade da vida", disse Anat Angrest, mãe do refém Matan Angrest. "Hoje, paramos tudo para unir as mãos - direita, esquerda, centro e tudo mais." Embora o Histadrut, maior sindicato trabalhista de Israel, não tenha aderido à ação de domingo, greves dessa magnitude são relativamente raras em Israel. Muitas empresas e municípios decidiram independentemente aderir ao protesto.

Ainda assim, um fim para o conflito não parece próximo. O primeiro-ministro Binyamin Netanyahu, exigiu a libertação imediata dos reféns, mas está equilibrando as pressões internas, assombrado pelo potencial de motim dentro de sua coalizão. Membros de extrema-direita de seu gabinete insistem que não apoiarão qualquer acordo que permita que o Hamas retenha o poder. Na última vez que Israel concordou com um cessar-fogo que libertou reféns, eles ameaçaram derrubar o governo. O ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, chamou a paralisação de "uma campanha ruim e prejudicial que joga nas mãos do Hamas, enterra os reféns nos túneis e tenta fazer com que Israel se renda a seus inimigos e coloque em risco sua segurança e futuro". Mais tendas serão enviadas para Gaza antes de nova ordem de deslocamento

Enquanto manifestantes exigiam um cessar-fogo, Israel começou a se preparar para uma invasão da Faixa de Gaza e outras partes povoadas do território. O órgão militar que coordena a ajuda humanitária a Gaza disse no domingo que o fornecimento de tendas para a região seria retomado. O COGAT afirmou que permitiria que a Organização das Nações Unidas (ONU) retomasse a importação de tendas e equipamentos de abrigo para Gaza antes dos planos de evacuar à força as pessoas das zonas de combate "para sua proteção". Tendas e a maioria da assistência foram impedidas de entrar em Gaza desde que Israel impôs um bloqueio total em março após o colapso de um acordo de cessar-fogo. As entregas desde então foram parcialmente retomadas, embora organizações de ajuda humanitária afirmem que o fluxo está bem abaixo do necessário. Algumas delas acusam Israel de utilizar os equipamentos como arma, criando bloqueios e regras que, segundo eles, transformam a assistência humanitária em uma ferramenta para atingir objetivos políticos e militares.