Manifestantes em Israel pedem libertação dos reféns em Gaza

Manifestantes foram às ruas de várias cidades israelenses neste domingo (17) para exigir que o governo encerre a guerra na Faixa de Gaza e chegue a um acordo para libertar os reféns ainda mantidos em território palestino. Uma enorme bandeira israelense com os retratos dos reféns foi hasteada na "Praça dos Reféns" em Tel Aviv, que se tornou um ponto de encontro desde o início da guerra que eclodiu em 7 de outubro de 2023 com o ataque sem precedentes do Hamas a Israel.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora As manifestações ocorrem enquanto Israel se prepara para assumir o controle da Cidade de Gaza e dos acampamentos de refugiados vizinhos, com o objetivo declarado de derrotar o movimento islamista palestino e libertar os reféns sequestrados em 7 de outubro. Este anúncio gerou medo entre as famílias dos reféns, que temem que seus entes queridos morram na operação e exigem um acordo negociado para a libertação de todos os reféns. Várias estradas principais foram bloqueadas, incluindo a rodovia que liga Tel Aviv a Jerusalém, onde manifestantes queimaram pneus e causaram engarrafamentos, segundo fotógrafos da AFP. - "Pressionem o Hamas" -

Neste domingo, o primeiro dia da semana em Israel, observou-se uma redução notável na atividade nas ruas de Jerusalém e outras cidades. De manhã, dezenas de pessoas exigiram, em frente à residência de Netanyahu em Jerusalém, o "fim da guerra" e a "retorno de todos [os reféns]". Em Tel Aviv, centenas de pessoas, também carregando retratos dos reféns, bandeiras israelenses e faixas amarelas (a cor que simboliza os reféns), começaram a se reunir na "Praça dos Reféns", onde uma manifestação será realizada no final da tarde.

"Estamos fazendo todo o possível para trazê-los de volta (...). Podemos ter divergências, mas a verdade é que todo o povo de Israel quer que nossos irmãos e irmãs voltem para casa", declarou o presidente israelense, Isaac Herzog, nesta praça. "Quero dizer às famílias enlutadas e preocupadas: estamos com vocês", acrescentou. "E quero dizer ao mundo: (...) pressionem o Hamas". O Fórum de Familiares de Reféns e Desaparecidos, principal grupo de familiares dos reféns, assim como a oposição e parte dos setores econômicos e sindicais, convocaram uma greve em solidariedade aos reféns neste domingo.

O Fórum declarou em um comunicado que "centenas de milhares de cidadãos israelenses paralisarão o país hoje com uma exigência clara: tragam de volta os 50 reféns, acabem com a guerra". "Se não os trouxermos de volta agora, nós os perderemos para sempre", alertou. - "Recompensa para o inimigo" -