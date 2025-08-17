Israel afirma ter bombardeado 'infraestrutura energética' no Iêmen

O Exército israelense anunciou, neste domingo (17), que bombardeou "uma infraestrutura energética" na região de Sanaa, capital do Iêmen, usada por rebeldes huthis. As forças israelenses realizaram "este bombardeio a uma distância de aproximadamente 2.000 quilômetros de Israel, no coração do Iêmen, contra uma infraestrutura energética usada pelo regime terrorista huthi", afirmou o Exército em um comunicado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora No Iêmen, uma fonte da Defesa Civil, citada pela emissora de televisão Al Masirah, afiliada aos huthis, relatou "um ataque à usina de Haziz" ao sul de Sanaa. Não houve vítimas no ataque até o momento. Desde o início da guerra entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas na Faixa de Gaza, os huthis têm lançado mísseis e drones contra Israel, alegando fazê-lo em solidariedade aos palestinos. A maioria dos ataques foi interceptada, mas resultou em bombardeios israelenses de retaliação.