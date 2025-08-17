Exército israelense anuncia que concentrará suas operações na Cidade de Gaza

O Exército israelense "concentrará" suas operações na Cidade de Gaza, no norte do território palestino, para atacar "decisivamente" o movimento islamista Hamas, anunciou seu chefe de Estado-Maior neste domingo (17). "Hoje, aprovamos o plano para a próxima fase da guerra", disse o tenente-general Eyal Zamir, citado em um comunicado do Exército durante uma visita de campo à Faixa de Gaza.

Manteremos o ritmo da operação em larga escala" anunciada pelo Exército em meados de maio no enclave palestino, que está em guerra há 22 meses, "com foco na Cidade de Gaza", disse o oficial militar sobre a nova operação na maior cidade do território, que Israel considera um dos últimos redutos do Hamas. "Continuaremos atacando até que o Hamas seja derrotado de forma decisiva, sempre mantendo os reféns como nossa principal preocupação", acrescentou. As declarações do chefe do Estado-Maior do Exército sobre "os planos para ocupar Gaza são a promessa de uma nova onda de extermínio e deslocamento em massa", respondeu o movimento islamista em seu site. O Hamas classificou a ação como "um grave crime de guerra, refletindo o desrespeito do ocupante ao direito internacional e humanitário", com "o apoio político e militar dos Estados Unidos, que deram carta branca" a Israel.