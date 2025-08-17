Europa discute plano de paz para a Ucrânia após cúpula Trump-Putin
Os líderes da França, Alemanha e Reino Unido organizam uma videoconferência neste domingo (17) da "coalizão dos voluntários", na qual discutirão um plano de paz para a Ucrânia sem trégua prévia, como proposto por Donald Trump após sua cúpula com Putin.
O encontro no Alasca entre Trump e Putin, que se esperava crucial para a Ucrânia e a Europa, acabou sendo o grande retorno do presidente russo ao cenário internacional, sem resultar em um cessar-fogo ou novas sanções contra a Rússia.
O presidente americano inclusive apoia uma proposta russa para fortalecer sua presença no leste da Ucrânia, disse à AFP uma autoridade familiarizada com as conversas telefônicas entre o magnata republicano e os líderes europeus.
Putin "está, na verdade, pedindo que a Ucrânia abandone o Donbass" e, portanto, ceda completamente esse território, que inclui as regiões orientais de Donetsk e Luhansk, acrescentou a fonte, que também mencionou uma proposta para congelar a linha de frente nas regiões meridionais de Kherson e Zaporizhzhia.
Sete meses após o início da invasão da Ucrânia, a Rússia declarou a anexação dessas quatro regiões ucranianas em setembro de 2022, embora suas tropas ainda não controlem totalmente nenhuma delas.
O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, que rejeita qualquer concessão territorial, será recebido por Trump na Casa Branca na tarde de segunda-feira.
Embora tenha expressado sua gratidão pelo convite, Zelensky alertou no sábado que a recusa de Moscou em aceitar um cessar-fogo "complica a situação".
Vários líderes europeus viajarão a Washington para apoiar o presidente ucraniano nesta reunião.
