Arsenal vence Manchester United em Old Trafford

O Arsenal marcou cedo e segurou a pressão do Manchester United, vencendo por 1 a 0 neste domingo (17), em Old Trafford, graças a uma grande atuação do goleiro David Raya, no grande duelo da primeira rodada do Campeonato Inglês. Após cobrança de escanteio de Declan Rice, o goleiro Altay Bayindir sai mal e Riccardo Calafiori apareceu na segunda trave para marcar o único gol da partida, aos 13 minutos.

Este foi o 31º gol que o Arsenal marcou em uma jogada de escanteio desde o início da temporada 2023/2024. A principal contratação ofensiva dos 'Gunners', o atacante sueco Viktor Gyökeres, não estreou bem na Premier League, sem nenhum chute a gol e quatro passes certos até ser substituído aos 15 do segundo tempo. Já o Manchester United teve uma atuação muito acima das que mostrou na última temporada, quando terminou o campeonato apenas na 15ª posição, mas não foi o suficiente para evitar a derrota diante de sua torcida. "Estou muito orgulhoso dos meus jogadores. Eles foram corajosos e tentaram de tudo. Parabéns pelo jogo. Merecíamos um resultado diferente", disse o técnico do United, o português Rúben Amorim.