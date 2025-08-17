Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Air Canada anuncia retomada de voos após intervenção do governo por greve

Air Canada anuncia retomada de voos após intervenção do governo por greve

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Air Canada anunciou a retomada gradual dos voos neste domingo (17), após a intervenção do governo para encerrar a greve de 10.000 comissários de bordo que começou no dia anterior e paralisou as operações da maior companhia aérea do país. 

O Conselho Canadense de Relações Industriais "ordenou à Air Canada que retomasse as operações e retornasse todos os comissários de bordo da Air Canada e da Air Canada Rouge ao trabalho até as 14h EDT (15h no horário de Brasília) do dia 17 de agosto de 2025", informou a empresa em um comunicado. 

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Os voos serão retomados na noite deste domingo, mas a companhia levará vários dias para retornar às operações normais e algumas rotas permanecerão canceladas na próxima semana, alertou a empresa. 

Os comissários de bordo da Air Canada paralisaram o trabalho na manhã de sábado devido a um conflito salarial. 

O Sindicato Canadense de Funcionários Públicos (Cupe), que representa os trabalhadores, havia declarado anteriormente que seus membros permaneceriam em greve até que o governo emitisse uma ordem formal para seu retorno ao trabalho. 

Além dos aumentos salariais, o sindicato buscou resolver a questão do trabalho em terra não remunerado, inclusive durante o processo de embarque. 

A Air Canada transporta 130.000 passageiros diariamente e voa diretamente para 180 cidades no mundo todo.

bur-lb/rsc/ad/mb/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar