Zelensky diz que recusa russa a um cessar-fogo "complica a situação"

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, denunciou a recusa russa em aceitar um cessar-fogo, o que em sua avaliação "complica a situação" para alcançar a paz mais de três anos após o início do conflito.

"Vemos que a Rússia rejeita os numerosos apelos por um cessar-fogo e não determinou quando deixará de matar. Isso complica a situação", expressou Zelensky na noite deste sábado (16) nas redes sociais.