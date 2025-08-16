Toni, a hipopótamo pigmeu de Berlim, vai para a França

Apadrinhado pelo zagueiro alemão Antonio Rüdiger, animal fez a popularidade do zoológico berlinense crescer, despertando também conscientização sobre espécies ameaçadas. Fãs poderão se despedir de 18 a 24 de agosto.O zoológico de Berlim anunciou que Toni, a jovem e adorada hipopótamo pigmeu, vai se mudar para o Zoológico de Mulhouse, na região da Alsácia, na França, perto da fronteira com o sudoeste da Alemanha. A mudança ocorrerá como parte do Programa Europeu de Espécies Ameaçadas (EEP, sigla para European Endangered Species Program), um projeto focado em manter populações saudáveis de espécies ameaçadas de extinção em cativeiro. Desde seu nascimento, em 3 de junho de 2024, a pequena Toni conquistou o coração dos berlinenses e atraiu um grande número de apreciadores online. O número de seguidores da conta do zoológico de Berlim no Instagram, por exemplo, aumentou de 125 mil para 254 mil desde que ela chegou. Sua popularidade também foi impulsionada pela grande visibilidade de seu padrinho, o jogador de futebol Antonio Rüdiger, zagueiro da seleção alemã e do Real Madrid, que nasceu em Berlim e acabou dando o nome a ela após um concurso que recebeu 20 mil sugestões. Fãs poderão se despedir Tamanha é a popularidade de Toni que o zoológico de Berlim organizou uma semana de eventos antes de sua partida. O chamado Toni Time (Tempo de Toni, em tradução livre) permitirá que os visitantes vejam a pequena hipopótamo em ação, se despeçam e tirem uma última foto antes de ela ir para o seu novo lar. As sessões acontecerão todos os dias de 18 a 24 agosto, sempre a partir das 13h30. Dependendo da preferência de Toni, ela receberá um banho ou uma porção extra de amendoim, seu lanche favorito, nas instalações da baía dos hipopótamos do zoológico. Como será feita a mudança? Toni tem seguido uma nova rotina diária desde que foi decidido que ela se mudaria para a França. Essa rotina inclui um "treinamento em caixote" para que ela se acostume a passar tempo em seu confinamento de transporte antes da viagem. Ela também tem passado as tardes sozinha, em vez de acompanhada da mãe Debbie. Os hipopótamos pigmeus são reclusos, solitários e noturnos. Por isso, os funcionários do zoológico dizem que é totalmente normal que aqueles que vivem na natureza procurem seus próprios ambientes quando atingem a idade de Toni. Conscientização sobre espécies ameaçadas Os hipopótamos pigmeus, nativos da África Ocidental, estão na lista de espécies ameaçadas de extinção, com menos de 2.500 exemplares na natureza, de acordo com a União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN, sigla para International Union for the Conservation of Nature), uma organização de conservação da vida selvagem com sede na Suíça. Nativos de países como Guiné, Costa do Marfim, Libéria e Serra Leoa, e antigamente também da Nigéria, esses animais enfrentam as ameaças da caça ilegal e da perda de seu habitat natural, principalmente florestas tropicais ou bosques pantanosos, para dar lugar a interesses agrícolas e imobiliários. A personalidade reclusa e solitária também os torna altamente sensíveis às mudanças e perturbações ao seu redor. O diretor do zoológico de Berlim, Andreas Knieriem, diz que a popularidade de Toni ajudou a aumentar a conscientização a respeito da difícil situação desses animais. "Toni é uma excelente embaixadora da sua espécie. Ela tem a capacidade de tocar as pessoas de uma maneira especial. Essa é a chave para avançar na proteção de animais ameaçados de extinção e na promoção da ideia de proteção das espécies", afirma Knieriem. Em Mulhouse, espera-se que Toni ajude ainda mais a espécie e o EEP ao ter seus próprios filhotes. (Com AFP, dpa) Autor: Jon Shelton