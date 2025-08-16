Soldados da Guarda Nacional dos EUA se preparam para portar armas em Washington

Autoridades da área de Defesa haviam dito anteriormente que os 800 soldados enviados para a cidade não estariam armados, ao contrário de outros agentes federais também enviados para a capital. Eles também não deveriam levar armas em seus veículos. "Armas estão disponíveis se necessário, mas permanecerão no arsenal", disse o Exército dos EUA em um comunicado à imprensa na quinta-feira, 14.

Soldados da Guarda Nacional enviados para Washington, capital dos Estados Unidos, estão se preparando para andar armados nos próximos dias, de acordo com fontes familiarizadas com o assunto, uma mudança que ocorre dias após o presidente Donald Trump dizer que estava enviando a tropa para "retomar" a capital do que ele descreve como criminosos violentos.

Na noite de ontem, 15, alguns membros da Guarda destacados para Washington foram informados para esperar uma ordem para carregar armas, de acordo com fontes. No entanto, até a manhã deste sábado, 16, nenhuma ordem formal havia sido dada, disse um funcionário do Departamento de Defesa.

Procurada, uma porta-voz do Departamento de Defesa encaminhou as perguntas da reportagem ao Exército. Um porta-voz do Exército não retornou pedido de comentário.

Desde que chegaram a Washington na terça-feira, 12, os soldados da Guarda Nacional têm sido amplamente vistos em áreas públicas, de acordo com autoridades da área de defesa. Eles foram designados para funções administrativas e logísticas, bem como para trabalhos de "embelezamento de áreas".

"Os soldados da Guarda Nacional são treinados para guerra e desastres naturais, não para policiamento comunitário", disse o presidente do Conselho do Distrito de Colúmbia (Distrito Federal dos EUA, onde está Washington), Phil Mendelson, na segunda-feira, 11, acusando Trump de criar um factoide para aparecer na TV. Fonte: Dow Jones Newswires