UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Trump quer plano de paz na Ucrânia após fracasso em garantir cessar-fogo === UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO === WASHINGTON: Trump quer plano de paz na Ucrânia após fracasso em garantir cessar-fogo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, insistiu neste sábado (16) em buscar diretamente um acordo de paz para encerrar a guerra na Ucrânia, após o fracasso em garantir um cessar-fogo imediato durante sua cúpula com o presidente russo, Vladimir Putin. (EUA UE conflito Rússia diplomacia política Ucrânia, 800 palavras, já transmitida) KIEV:

Rússia reivindica mais duas localidades; Ucrânia diz que repeliu avanço russo O Exército russo anunciou, neste sábado (16), a captura de duas localidades no leste da Ucrânia, enquanto Kiev alegou ter repelido um recente avanço russo, pouco antes do encontro entre Vladimir Putin e Donald Trump. (conflito Rússia Ucrânia, 453 palavras, já transmitida)

PARIS: O que se sabe da cúpula entre Trump e Putin sobre a Ucrânia Um "acordo de paz" em vez de um cessar-fogo na Ucrânia, sanções contra Moscou ignoradas... Estes são os principais resultados da cúpula entre Donald Trump e Vladimir Putin: