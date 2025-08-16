Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

EUA suspendem emissão de vistos para cidadãos de Gaza

Tipo Notícia

O Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou neste sábado, 16, a suspensão da emissão de vistos para cidadão da Faixa de Gaza, na Palestina. "Todos os vistos de visitante para indivíduos de Gaza estão sendo suspensos enquanto conduzimos uma revisão completa e minuciosa do processo e dos procedimentos usados nos últimos dias para emitir um pequeno número de vistos temporários médico-humanitários", informou a pasta em seu perfil no X.

O anúncio ocorre em meio ao aumento dos casos de fome em Gaza. Segundo a Associated Press, as mortes por desnutrição chegaram a 251 desde o início dos ataques israelenses, em outubro de 2023, após atentado do Hamas em território israelense, sendo 11 nas últimas 24 horas. Uma jovem palestina que havia sido encaminhada para tratamento por desnutrição na Itália morreu na sexta-feira, 15.

Ao mesmo tempo, Israel aumenta ainda mais sua pressão sobre Gaza, prometendo ocupar a Cidade de Gaza, anunciando o deslocamento forçado de palestinos para o Sul do enclave e ameaçando expulsar parte da população local do território.

