Após cúpula, Pelosi diz que no lugar de paz 'recebemos elogios a Putin'

"Rezamos pela paz, mas em vez disso recebemos elogios a Putin", diz a ex-presidente da câmara dos representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, em publicação em suas redes sociais.

Pelosi pede que Putin, a quem chama de bandido, devolva imediatamente as dezenas de milhares de crianças que sequestrou da Ucrânia e que cessem os estupros às mulheres como arma de guerra.