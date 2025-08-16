Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Após cúpula, Pelosi diz que no lugar de paz 'recebemos elogios a Putin'

Tipo Notícia

"Rezamos pela paz, mas em vez disso recebemos elogios a Putin", diz a ex-presidente da câmara dos representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, em publicação em suas redes sociais.

Pelosi pede que Putin, a quem chama de bandido, devolva imediatamente as dezenas de milhares de crianças que sequestrou da Ucrânia e que cessem os estupros às mulheres como arma de guerra.

Ela afirma que não se justificam as cortesias oferecidas pelo Presidente dos EUA, Donald Trump, ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, durante a cúpula realizada ontem no Alasca entre os dois chefes de estado.

