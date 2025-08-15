Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Zverev atropela Shelton e vai enfrentar Alcaraz nas semis de Cincinnati

Zverev atropela Shelton e vai enfrentar Alcaraz nas semis de Cincinnati

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O tenista alemão Alexander Zverev obteve uma vitória contundente sobre o americano Ben Shelton nesta sexta-feira (15) e avançou para as semifinais do Masters 1000 de Cincinnati, onde enfrentará o espanhol Carlos Alcaraz.

Número três do mundo, Zverev derrotou Shelton (6º) por 6-2 e 6-2 nesta partida das quartas de final, deixando o torneio sem representantes locais na chave masculina.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

O alemão, campeão do torneio em 2021, não concedeu uma única quebra de serviço ao jovem tenista de Atlanta, que competiu em Cincinnati com pouco tempo de descanso após levantar seu primeiro troféu do Masters 1000 em Toronto neste mês.

Shelton, que havia perdido suas três partidas anteriores para o alemão, se despediu de uma sequência de nove vitórias consecutivas.

Neste sábado, Zverev lutará por sua segunda final em Cincinnati contra Alcaraz, enquanto o atual campeão, o italiano Jannik Sinner, enfrentará um adversário inesperado na outra semifinal: o francês Terence Atmane, que entrou na competição como 136º colocado no ranking da ATP.

gbv/gfe/aam/am

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar