Zverev atropela Shelton e vai enfrentar Alcaraz nas semis de Cincinnati
O tenista alemão Alexander Zverev obteve uma vitória contundente sobre o americano Ben Shelton nesta sexta-feira (15) e avançou para as semifinais do Masters 1000 de Cincinnati, onde enfrentará o espanhol Carlos Alcaraz.
Número três do mundo, Zverev derrotou Shelton (6º) por 6-2 e 6-2 nesta partida das quartas de final, deixando o torneio sem representantes locais na chave masculina.
O alemão, campeão do torneio em 2021, não concedeu uma única quebra de serviço ao jovem tenista de Atlanta, que competiu em Cincinnati com pouco tempo de descanso após levantar seu primeiro troféu do Masters 1000 em Toronto neste mês.
Shelton, que havia perdido suas três partidas anteriores para o alemão, se despediu de uma sequência de nove vitórias consecutivas.
Neste sábado, Zverev lutará por sua segunda final em Cincinnati contra Alcaraz, enquanto o atual campeão, o italiano Jannik Sinner, enfrentará um adversário inesperado na outra semifinal: o francês Terence Atmane, que entrou na competição como 136º colocado no ranking da ATP.
