Zelensky: Rússia segue atacando Ucrânia mesmo em dia de negociações entre Trump e Putin

No dia em que ocorrem as negociações entre os presidentes dos EUA, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin, para um cessar-fogo na guerra da Ucrânia, o líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que "os russos também estão matando. E isso diz muito".

Em série de publicações no X, Zelensky declarou que discutiu com americanos e europeus "o que realmente pode funcionar" para acabar com o conflito. "A Ucrânia está pronta para trabalhar da forma mais produtiva possível para encerrar a guerra, e contamos com uma posição firme por parte dos Estados Unidos. Os russos levam em conta a força americana. Não se enganem: força", escreveu.