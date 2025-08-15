Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ucrânia declara ter recuperado localidades no leste onde forças russas avançaram

Ucrânia declara ter recuperado localidades no leste onde forças russas avançaram

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Ucrânia recuperou seis localidades de uma área estratégica do leste que as forças russas haviam tomado nos últimos dias, anunciou um corpo do Exército ucraniano nesta sexta-feira (15), antes da reunião entre Donald Trump e Vladimir Putin no Alasca.

O primeiro corpo da Guarda Nacional Azov declarou que as tropas ucranianas haviam conseguido "deter o avanço do inimigo" na área de Pokrovsk, epicentro dos combates, e que recuperaram seis localidades.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

O anúncio ocorre pouco antes da cúpula entre o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e seu contraparte americano, Donald Trump, para a qual o chefe de Estado ucraniano, Volodimir Zelensky, não foi convidado.

Esta será a primeira vez que Putin visita o ocidente desde que ordenou a invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022, uma guerra que deixou milhares de mortos e na qual a Rússia continua ganhando terreno.

Atualmente, Moscou controla cerca de 20% do território ucraniano.

bur-led/rco/hgs/eg/yr/am

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

rússia ucrânia

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar