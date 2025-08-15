Ucrânia declara ter recuperado localidades no leste onde forças russas avançaram

A Ucrânia recuperou seis localidades de uma área estratégica do leste que as forças russas haviam tomado nos últimos dias, anunciou um corpo do Exército ucraniano nesta sexta-feira (15), antes da reunião entre Donald Trump e Vladimir Putin no Alasca.

O primeiro corpo da Guarda Nacional Azov declarou que as tropas ucranianas haviam conseguido "deter o avanço do inimigo" na área de Pokrovsk, epicentro dos combates, e que recuperaram seis localidades.