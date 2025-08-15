Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ucrânia ataca refinaria de petróleo na Rússia poucas horas antes de reunião Putin-Trump

Ucrânia ataca refinaria de petróleo na Rússia poucas horas antes de reunião Putin-Trump

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Drones ucranianos atingiram na noite de quinta-feira uma refinaria de petróleo e um bloco de apartamentos na Rússia, o que provocou uma morte, poucas horas antes da reunião de cúpula entre Vladimir Putin e Donald Trump no Alasca.

"A refinaria de petróleo de Sizran, na região russa de Samara, foi atingida", afirmou o Estado-Maior ucraniano no Telegram. 

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

A refinaria, que fica a mais de 800 km da fronteira ucraniana, é apresentada por Kiev como "a mais importante do sistema Rosneft", uma das principais empresas russas de extração, transformação e distribuição de petróleo.

Outro ataque de drone ucraniano contra um bloco de apartamentos matou uma mulher de 45 anos na cidade russa de Kursk, segundo o governador da região fronteiriça com a Ucrânia.

O ataque ocorreu poucas horas antes da reunião de cúpula entre os presidentes Vladimir Putin e Donald Trump, prevista para esta sexta-feira no estado americano do Alasca e para a qual o presidente ucraniano Volodimir Zelensky não foi convidado.

A Ucrânia enfrenta uma pressão militar cada vez maior. O Exército russo afirmou que Kiev lançou 53 drones na madrugada de quinta para sexta-feira, enquanto a Força Aérea ucraniana declarou que Moscou lançou 97 drones contra seu território.

bur-gmo/arm/mr/mab/meb/fp/jc

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

ucrânia eua rússia

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar