Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump sobre cessar-fogo na Ucrânia: ainda não chegamos lá, mas estamos próximos

Trump sobre cessar-fogo na Ucrânia: ainda não chegamos lá, mas estamos próximos

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que falará com representantes da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, sobre o encontro que teve com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, no Alasca, nesta sexta-feira, 15.

"Europa e Ucrânia precisam concordar com o que acordamos hoje", disse Trump em entrevista concedida após fala do mandatário russo, o qual basicamente havia comentado que as negociações foram pacíficas com o homólogo americano.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

"Tivemos reunião muito produtiva", disse Trump, sem dar detalhes sobre os termos do acordo. "Ainda temos algumas questões por resolver", afirmou o presidente americano. "Espero vê-lo em breve", concluiu Trump em sua fala.

Após comentários, Putin sugeriu que o próximo encontro ocorra em Moscou, enquanto o presidente americano foi evasivo em sua resposta ao convite.

Cessar-fogo 'próximo'

Ao abordar a questão de um cessar-fogo na Ucrânia, o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou: ainda não chegamos lá, mas estamos próximos.

Os comentários foram feitos em entrevista coletiva promovida após a reunião.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

EUA TRUMP PUTIN

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar