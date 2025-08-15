Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump estará acompanhado de assessores em reunião com Putin

Autor AFP
AFP
Tipo Notícia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não se reunirá a sós nesta sexta-feira (15) com seu homólogo russo, Vladimir Putin, no Alasca, como estava previsto, mas sim estará acompanhado por seus principais assessores, informou a Casa Branca.

Trump estará acompanhado pelo chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, e pelo enviado especial Steve Witkoff, antes de um almoço com outros altos funcionários, informou a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, a jornalistas a bordo do Air Force One.

sct/acb/erl/mr/am

Tags

eua rússia ucrania

