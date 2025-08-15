Trump diz que restam 'muito poucos' temas a resolver com a Rússia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira (15), no Alasca, que teve uma reunião "muito produtiva" com seu colega russo, Vladimir Putin, sobre o fim da guerra na Ucrânia, na qual os dois líderes concordaram em "muitos pontos".

"Tivemos uma reunião extremamente produtiva e concordamos em muitos pontos. Restam muito poucos" pendentes, indicou Trump, em entrevista coletiva com Putin. "Ainda não chegamos lá, mas temos boas chances."