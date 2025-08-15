Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump diz que 'não ficará feliz' se cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia não sair hoje

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que quer um cessar-fogo rapidamente para o conflito entre Rússia e Ucrânia e ressaltou que "não ficará feliz" se não acontecer hoje, em vídeo publicado na Truth Social, nesta sexta-feira. Nas imagens, o republicano está a bordo do Air Force One, a caminho do Alasca, onde se encontrará nesta tarde com o homólogo russo, Vladimir Putin.

"Eu quero algumas coisas, quero ver um cessar-fogo. Isso não tem a ver com a Europa. A Europa não está me dizendo o que fazer", disse ele, ao pontuar que os europeus "obviamente" estarão envolvidos no processo de paz, assim como o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Tags

EUA Trump Putin

