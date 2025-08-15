Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump decola para reunião com Putin sobre Ucrânia no Alasca

Trump decola para reunião com Putin sobre Ucrânia no Alasca

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, partiu de Washington rumo ao Alasca nesta sexta-feira (15) para uma reunião de cúpula com seu homólogo russo, Vladimir Putin, que pode ser decisiva para o futuro da Ucrânia. 

"MUITO EM JOGO", publicou Trump em sua plataforma Truth Social pouco antes de embarcar no Air Force One e decolar para o voo de quase sete horas até Anchorage.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

bur-st/sco/mr/dg/jc

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar