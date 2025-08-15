Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Swiatek se classifica para suas terceiras semifinais seguidas de Cincinnati

Autor AFP
A tenista polonesa Iga Swiatek derrotou a russa Anna Kalinskaya nesta sexta-feira (15), conquistando assim sua terceira chance seguida de chegar à final do WTA 1000 de Cincinnati. 

Swiatek, número três do mundo, derrotou Kalinskaya (34ª) por 6-3 e 6-4 na partida que abriu a intensa programação desta sexta na quadra dura de Cincinnati, em Ohio, nos Estados Unidos. 

A polonesa vai enfrentar nas semifinais a vencedora da partida entre a atual campeã bielorrussa Aryna Sabalenka e a cazaque Elena Rybakina. 

Cincinnati é um dos dois únicos torneios WTA 1000 em que Swiatek não chegou à final, juntamente com o Aberto do Canadá. 

A ex-número um do mundo fez duas tentativas frustradas nas semifinais em 2023 e 2024, perdendo para Coco Gauff e Sabalenka, respectivamente. 

Nesta sexta-feira, ela enfrentou Kalinskaya, uma adversária para quem havia perdido em sua única partida anterior, realizada em 2024 em Dubai. 

A russa, que estreava nas quartas de final em Cincinnati, jogou com um problema na panturrilha esquerda, para o qual recebeu tratamento no primeiro set. 

Swiatek, muito confiante em sua volta, dominou amplamente o primeiro set sem conceder uma única quebra e, no segundo, se defendeu da tentativa de reação de Kalinskaya. 

A russa conseguiu salvar quatro match points, mas Swiatek então garantiu a vitória com seu saque e comemorou após uma hora e 34 minutos de jogo.

