Swiatek se classifica para suas terceiras semifinais seguidas de Cincinnati

A tenista polonesa Iga Swiatek derrotou a russa Anna Kalinskaya nesta sexta-feira (15), conquistando assim sua terceira chance seguida de chegar à final do WTA 1000 de Cincinnati. Swiatek, número três do mundo, derrotou Kalinskaya (34ª) por 6-3 e 6-4 na partida que abriu a intensa programação desta sexta na quadra dura de Cincinnati, em Ohio, nos Estados Unidos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A polonesa vai enfrentar nas semifinais a vencedora da partida entre a atual campeã bielorrussa Aryna Sabalenka e a cazaque Elena Rybakina. Cincinnati é um dos dois únicos torneios WTA 1000 em que Swiatek não chegou à final, juntamente com o Aberto do Canadá. A ex-número um do mundo fez duas tentativas frustradas nas semifinais em 2023 e 2024, perdendo para Coco Gauff e Sabalenka, respectivamente. Nesta sexta-feira, ela enfrentou Kalinskaya, uma adversária para quem havia perdido em sua única partida anterior, realizada em 2024 em Dubai.