Putin diz que negociação com Trump foi "construtiva"
O presidente russo, Vladimir Putin, classificou como "construtiva" a cúpula desta sexta-feira (15) com seu contraparte americano, Donald Trump, no Alasca.
"Nossas negociações se desenvolveram em um ambiente construtivo e mutuamente respeitoso. Foram muito abrangentes e úteis", declarou Putin a jornalistas.
