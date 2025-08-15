Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Putin diz que negociação com Trump foi "construtiva"

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente russo, Vladimir Putin, classificou como "construtiva" a cúpula desta sexta-feira (15) com seu contraparte americano, Donald Trump, no Alasca.

"Nossas negociações se desenvolveram em um ambiente construtivo e mutuamente respeitoso. Foram muito abrangentes e úteis", declarou Putin a jornalistas.

Tags

eua rússia ucrania

