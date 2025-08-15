Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Putin diz que espera que o 'entendimento' com Trump traga paz

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Tipo Notícia

O presidente russo, Vladimir Putin, disse nesta sexta-feira (15) que o "entendimento" alcançado, segundo ele, com seu homólogo americano, Donald Trump, durante uma cúpula no Alasca poderia trazer paz à Ucrânia.

"Esperamos que o entendimento alcançado abra o caminho para trazer paz à Ucrânia", declarou Putin em uma coletiva de imprensa conjunta com Trump que foi encerrada sem que as perguntas dos jornalistas fossem respondidas. 

bur/erl/mar/lm/am

Tags

eua rússia ucrânia

