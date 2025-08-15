Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Produção industrial dos EUA caiu levemente em julho

Produção industrial dos EUA caiu levemente em julho

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A produção industrial nos Estados Unidos registrou uma leve queda em julho, um pouco acima das expectativas do mercado, devido às quedas nos setores de construção e matérias-primas. 

Segundo dados publicados pelo Federal Reserve (Fed, banco central americano) nesta sexta-feira (15), o índice de produção industrial caiu 0,1% após o aumento em junho, mês para o qual os índices foram revisados ligeiramente para cima (0,4% em vez dos 0,3% inicialmente previstos).

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

O número de julho ficou abaixo das expectativas dos analistas, que esperavam certa estabilidade, de acordo com um consenso publicado pelo MarketWatch.

Na comparação anual, a produção industrial permanece em uma tendência de alta, com um aumento de 1,4%.

O setor de equipamentos empresariais teve um rendimento positivo (+0,5%), enquanto, por outro lado, a construção (-0,2) e as matérias-primas (-0,3) sofreram quedas.

els/dg/mr/yr/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar