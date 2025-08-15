Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Presidente de Portugal anuncia morte em incêndios no leste do país

Autor AFP
Tipo Notícia

Uma pessoa morreu nesta sexta-feira (15) na Guarda, leste de Portugal, nos incêndios que assolam o país, anunciou o presidente português Marcelo Rebelo de Sousa, que afirmou ter interrompido suas férias para acompanhar a "grave situação dos incêndios rurais".

"O presidente da República apresentou, ao princípio da tarde, sentidas condolências (...) pelo falecimento do antigo autarca [prefeito] Carlos Dâmaso, vítima de um incêndio que combatia na sua freguesia [semelhante a bairro]", declarou em um comunicado publicado em seu site.

Posteriormente, o mandatário participou de uma reunião na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, de acordo com a nota, em meio a uma onda de incêndios que começou há mais de três semanas.

Milhares de bombeiros estão trabalhando há dias para combater os variados focos no país.

O governo também acionou, assim como a vizinha Espanha, "o Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia" e solicitou o envio de quatro aviões Canadair para "permanecerem em território nacional até dia 18 de agosto", indicou a presidência portuguesa no X.

