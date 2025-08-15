EUA RÚSSIA REUNIÃO: Trump e Putin se reúnem no Alasca para debater o futuro da Ucrânia

Trump e Putin se reúnem no Alasca para debater o futuro da Ucrânia

Negociações sobre tratado mundial contra poluição por plásticos fracassam e terminam sem acordo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seu homólogo da Rússia, Vladimir Putin, se reúnem nesta sexta-feira (15) no Alasca em um encontro de cúpula que pode ser decisivo para o futuro da Ucrânia e deixa o mundo em suspense.

A reunião de cúpula histórica entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seu homólogo da Rússia, Vladimir Putin, levanta questões sobre o que cada um espera do encontro sobre a guerra na Ucrânia e o que Kiev teme.

O que Putin e Trump esperam da cúpula? O que a Ucrânia teme?

Vladimir Putin e Donald Trump se reúnem no Alasca nesta sexta-feira (15) em sua primeira cúpula desde o retorno do magnata americano ao poder.

Quais são as exigências de Moscou e Kiev antes da cúpula Putin-Trump sobre a guerra na Ucrânia?

PARIS:

Relação Trump-Putin: entre elogios e insultos

De elogios à irritação e frustração, e até mesmo alguns insultos, Donald Trump não poupou palavras em relação a Vladimir Putin desde seu retorno à Casa Branca.

=== PLÁSTICOS TRATADO ONU ===

GENEBRA:

Negociações sobre tratado mundial contra poluição por plásticos fracassam e terminam sem acordo

Não haverá um tratado global contra a poluição por plásticos assinado em Genebra: 10 dias de negociações tensas terminaram na madrugada desta sexta-feira (15) com um fracasso amargo para o meio ambiente e a diplomacia.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICA

OCHOPEE:

'Alcatraz dos Jacarés', presos na Flórida denunciam abusos em um limbo legal

Os dias são eternos no novo centro de detenção de imigrantes nos Everglades da Flórida. Confinados em espaços sem janelas ou relógios, sob lâmpadas sempre acesas e quase sem ver a luz do sol, os presos perdem a noção do tempo.

-- EUROPA

LONDRES:

Princesa Anne, uma das mais populares da família real britânica, faz 75 anos

A princesa Anne, irmã do rei da Inglaterra Charles III, completa 75 anos nesta sexta-feira( 15). Embora não existam dados específicos sobre a porcentagem de britânicos que gostariam que ela fosse rainha em vez do irmão, pesquisas recentes a apontam com uma das integrantes mais populares da família real.

ROMA:

Turistas fogem da onda de calor em Roma

São 9h30 e o termômetro já marca mais de 30 graus em frente às Catacumbas de São Calisto. Olivia Ansari, de férias com a família na Itália, é uma dessas turistas que adaptam seu itinerário ao calor e saem para descobrir Roma cedo, muito tarde... ou no subsolo.

-- ÁSIA

PESHAWAR:

Chuvas de monção deixam mais de 160 mortos no Paquistão

As chuvas torrenciais que atingem o norte do Paquistão deixaram pelo menos 164 mortos em 24 horas, de acordo com os últimos dados oficiais divulgados nesta sexta-feira (15), o que eleva o número de óbitos para quase 500 desde o início das monções, no final de junho.

TÓQUIO:

Imperador do Japão expressa 'profundo pesar' 80 anos após a Segunda Guerra Mundial

Dezenas de milhares de japoneses compareceram nesta sexta-feira (15) a um polêmico santuário em Tóquio no 80º aniversário da rendição do país na Segunda Guerra Mundial, enquanto, em um local próximo, o imperador Naruhito expressou "profundo pesar" por este capítulo da história nipônica.

=== ECONOMIA ===

RIFAINA:

Setor do pescado no Brasil sofre como poucos com tarifaço de Trump

Quando o funcionário liga a bomba d'água, centenas de tilápias vêm à superfície do tanque de piscicultura: são apenas a parte visível das várias toneladas deste peixe, prontas para irem para o frigorífico, mas com destino incerto após o tarifaço imposto por Donald Trump ao Brasil.

-- ESPORTES

- TÊNIS

Acompanhamento do Masters 1000 e do WTA 1000 de Cincinnati

