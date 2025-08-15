ONU diz que mais de 1.700 pessoas morreram na busca por ajuda em Gaza desde o final de maio

Ao menos 1.760 palestinos morreram desde o final de maio na Faixa de Gaza, a maioria por disparos do Exército israelense enquanto buscavam ajuda humanitária, afirmou nesta sexta-feira (15) o Escritório de Direitos Humanos da ONU para este território palestino. Entre 27 de maio e 13 de agosto, este departamento "registrou ao menos 1.760 palestinos mortos enquanto buscavam ajuda: 994 perto dos locais da Fundação Humanitária de Gaza (GHF, apoiada pelos Estados Unidos e Israel) e 766 ao longo das rotas dos comboios de abastecimento", indica um comunicado.

"A maioria das mortes foi causada pelo Exército israelense", estima a agência da ONU, que em 1º de agosto havia informado 1.373 mortos. Especialistas respaldados pela ONU advertiram sobre a fome generalizada neste território, onde Israel reduziu drasticamente a quantidade de ajuda humanitária que permite entrar. O novo balanço foi anunciado ao mesmo tempo em que a Defesa Civil de Gaza afirmou que pelo menos 23 pessoas morreram nesta sexta-feira devido a disparos israelenses, entre elas 12 que aguardavam ajuda humanitária. Perguntado pela AFP, o Exército israelense respondeu que estava investigando os informes.

As restrições aos veículos de comunicação em Gaza e as dificuldades para acessar amplas zonas do território impedem a AFP de verificar de forma mais independente o número de vítimas e os detalhes proporcionados pela agência de defesa civil e o Exército israelense. Os planos do governo israelense de ampliar a guerra tem provocado um protesto internacional, assim como uma oposição interna. O Exército tem a intenção de tomar o controle da Cidade de Gaza e os campos de refugiados próximos, algumas das zonas mais densamente povoadas do território, devastado por mais de 22 meses de conflito.