Kremlin diz que Trump receberá Putin quando ele desembarcar do avião no Alasca

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, receberá seu homólogo russo, Vladimir Putin, quando este desembarcar do avião no Alasca nesta sexta-feira (15) à tarde, segundo informou o Kremlin.

"Exatamente às 11h00, horário local (16h00 no horário de Brasília), o presidente deve pousar. O presidente Trump o receberá no avião", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, à mídia estatal antes da partida de Putin para o Alasca.