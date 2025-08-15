Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Kremlin diz que Trump receberá Putin quando ele desembarcar do avião no Alasca

AFP
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, receberá seu homólogo russo, Vladimir Putin, quando este desembarcar do avião no Alasca nesta sexta-feira (15) à tarde, segundo informou o Kremlin. 

"Exatamente às 11h00, horário local (16h00 no horário de Brasília), o presidente deve pousar. O presidente Trump o receberá no avião", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, à mídia estatal antes da partida de Putin para o Alasca.

Tags

eua rússia ucrânia

