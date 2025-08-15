Hillary diz que até ela indicará Trump para Nobel da Paz se conseguir acordo com Putin

A ex-secretária de Estado americana Hillary Clinton - que perdeu a eleição presidencial de 2016 para Donald Trump - disse que até ela indicará o republicano se ele conseguir um acordo com o presidente da Rússia, Vladimir Trump.

"Se Donald Trump negociar o fim da guerra de Putin na Ucrânia sem que a Ucrânia tenha que ceder território, eu mesmo o indicarei para o Prêmio Nobel da Paz", disse a ex-primeira-dama americana no X nesta sexta-feira.