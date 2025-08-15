Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Hillary diz que até ela indicará Trump para Nobel da Paz se conseguir acordo com Putin

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
A ex-secretária de Estado americana Hillary Clinton - que perdeu a eleição presidencial de 2016 para Donald Trump - disse que até ela indicará o republicano se ele conseguir um acordo com o presidente da Rússia, Vladimir Trump.

"Se Donald Trump negociar o fim da guerra de Putin na Ucrânia sem que a Ucrânia tenha que ceder território, eu mesmo o indicarei para o Prêmio Nobel da Paz", disse a ex-primeira-dama americana no X nesta sexta-feira.

Trump já deveria saber que não se encontrará com um amigo dos Estados Unidos hoje, afirmou.

"Ele se encontrará com um adversário que quer a destruição da América e o fim de toda a aliança ocidental", disse.

Tags

EUA TRUMP PUTIN

