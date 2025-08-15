Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Exército israelense faz operações nos arredores da Cidade de Gaza

Exército israelense faz operações nos arredores da Cidade de Gaza

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Tropas israelenses realizaram várias operações militares nos arredores da Cidade de Gaza nesta sexta-feira (15), antes do que se espera ser uma ofensiva significativa para tomar o controle da região, anunciou o Exército israelense.

O anúncio ocorreu uma semana após o Gabinete de Segurança de Israel aprovar a captura da maior cidade do território palestino após 22 meses de guerra que provocaram uma grave crise humanitária.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

"Nos últimos dias, as tropas das IDF [Forças de Defesa de Israel] têm operado na área de Zeitun, nos arredores da Cidade de Gaza", disse o Exército em um comunicado.

"As tropas estão operando para localizar explosivos, eliminar terroristas e desmantelar a infraestrutura terrorista tanto na superfície quanto no subsolo", afirmou o Exército.

Na quarta-feira, o chefe do Estado-Maior do Exército israelense afirmou que o plano para uma nova ofensiva, com o objetivo de tomar a Cidade de Gaza, tinha sido aprovado.

Moradores da Cidade de Gaza disseram à AFP que os ataques aéreos nas áreas residenciais da cidade têm se intensificado recentemente. No início desta semana, o movimento islamista armado Hamas criticou as incursões terrestres israelenses "agressivas" no local.

Os planos do governo israelense para expandir a guerra desencadearam uma onda de condenações internacionais, bem como protestos internos.

O ataque do Hamas em outubro de 2023, que deu início à guerra, causou a morte de 1.219 pessoas, segundo um balanço da AFP com base em números oficiais.

A ofensiva israelense deixou cerca de 61.827 palestinos mortos, de acordo com números do Ministério da Saúde de Gaza, que a ONU considera confiáveis.

ds/acc/ysm/pb/eg/lm/am

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar