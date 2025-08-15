Exército israelense faz operações nos arredores da Cidade de Gaza

Tropas israelenses realizaram várias operações militares nos arredores da Cidade de Gaza nesta sexta-feira (15), antes do que se espera ser uma ofensiva significativa para tomar o controle da região, anunciou o Exército israelense. O anúncio ocorreu uma semana após o Gabinete de Segurança de Israel aprovar a captura da maior cidade do território palestino após 22 meses de guerra que provocaram uma grave crise humanitária.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Nos últimos dias, as tropas das IDF [Forças de Defesa de Israel] têm operado na área de Zeitun, nos arredores da Cidade de Gaza", disse o Exército em um comunicado. "As tropas estão operando para localizar explosivos, eliminar terroristas e desmantelar a infraestrutura terrorista tanto na superfície quanto no subsolo", afirmou o Exército. Na quarta-feira, o chefe do Estado-Maior do Exército israelense afirmou que o plano para uma nova ofensiva, com o objetivo de tomar a Cidade de Gaza, tinha sido aprovado. Moradores da Cidade de Gaza disseram à AFP que os ataques aéreos nas áreas residenciais da cidade têm se intensificado recentemente. No início desta semana, o movimento islamista armado Hamas criticou as incursões terrestres israelenses "agressivas" no local.