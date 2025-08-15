Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cidade de Washington processa governo de Trump por tomar controle da polícia

Autor AFP
Tipo Notícia

O procurador-geral de Washington processou a administração de Donald Trump por aquilo que chamou de uma tomada de controle "hostil" da força policial da capital americana, necessária, segundo o presidente republicano, para combater o crime violento.

Nesta semana, o mandatário colocou a Polícia Metropolitana da capital sob o controle do governo federal e enviou a Guarda Nacional às ruas da cidade. Depois, a procuradora-geral dos Estados Unidos, Pam Bondi, emitiu uma ordem para designar um funcionário selecionado por ela como comissário policial temporário.

A lei federal que rege a capital "não autoriza esta usurpação descarada da autoridade do distrito sobre seu próprio governo", escreveu o procurador Brian Schwalb em uma ação movida perante um tribunal federal.

Schwalb pediu a suspensão imediata da ordem de Bondi.

As ações do governo "vão além dos limites da autoridade restrita do presidente e, em vez disso, buscam a tomada (de controle) hostil" do Departamento Metropolitano de Polícia (MPD, em sua sigla em inglês), afirmou Schwalb em uma declaração nas redes sociais.

"Isso é uma afronta à dignidade e à autonomia de 700.000 americanos que chamam Washington de lar", acrescentou.

Ao contrário dos 50 estados, Washington opera sob uma relação única com o governo federal que limita sua autonomia e garante ao Congresso controle extraordinário sobre os assuntos locais.

Desde meados dos anos 70, a Lei de Autonomia Local permitiu aos residentes elegerem um prefeito e um conselho municipal, embora o Congresso continue a administrar o orçamento da cidade.

A cidade, majoritariamente democrata, enfrenta acusações dos políticos republicanos de que está sobrecarregada pelo crime, repleta de pessoas sem-teto e mal administrada financeiramente.

No entanto, informações da Polícia de Washington mostram quedas significativas no crime violento entre 2023 e 2024, embora isso tenha ocorrido após um aumento durante a pandemia.

sst/st/str/mar/dd/aa

Tags

eua trump

