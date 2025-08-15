Cidade de Washington processa governo de Trump por tomar controle da polícia

O procurador-geral de Washington processou a administração de Donald Trump por aquilo que chamou de uma tomada de controle "hostil" da força policial da capital americana, necessária, segundo o presidente republicano, para combater o crime violento. Nesta semana, o mandatário colocou a Polícia Metropolitana da capital sob o controle do governo federal e enviou a Guarda Nacional às ruas da cidade. Depois, a procuradora-geral dos Estados Unidos, Pam Bondi, emitiu uma ordem para designar um funcionário selecionado por ela como comissário policial temporário.

A lei federal que rege a capital "não autoriza esta usurpação descarada da autoridade do distrito sobre seu próprio governo", escreveu o procurador Brian Schwalb em uma ação movida perante um tribunal federal. Schwalb pediu a suspensão imediata da ordem de Bondi. As ações do governo "vão além dos limites da autoridade restrita do presidente e, em vez disso, buscam a tomada (de controle) hostil" do Departamento Metropolitano de Polícia (MPD, em sua sigla em inglês), afirmou Schwalb em uma declaração nas redes sociais. "Isso é uma afronta à dignidade e à autonomia de 700.000 americanos que chamam Washington de lar", acrescentou.

Ao contrário dos 50 estados, Washington opera sob uma relação única com o governo federal que limita sua autonomia e garante ao Congresso controle extraordinário sobre os assuntos locais. Desde meados dos anos 70, a Lei de Autonomia Local permitiu aos residentes elegerem um prefeito e um conselho municipal, embora o Congresso continue a administrar o orçamento da cidade. A cidade, majoritariamente democrata, enfrenta acusações dos políticos republicanos de que está sobrecarregada pelo crime, repleta de pessoas sem-teto e mal administrada financeiramente.