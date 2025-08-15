Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Chuvas deixaram mais de 160 mortos em 24 horas no Paquistão

Chuvas deixaram mais de 160 mortos em 24 horas no Paquistão

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

As chuvas torrenciais que afetam o norte do Paquistão deixaram pelo menos 164 mortos em 24 horas, segundo o balanço atualizado divulgado pelas autoridades nesta sexta-feira (15), o que eleva para quase 500 o número de óbitos desde o início da temporada de monções no final de junho.

Pelo menos 150 mortes foram registradas na província montanhosa de Khyber-Pakhtunkhwa, na fronteira com o Afeganistão, segundo a autoridade provincial de gestão de desastres. Nove pessoas morreram na Caxemira administrada pelo Paquistão e cinco faleceram na região turística de Gilgit-Baltistan.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

zz-jma/sbh/pc/eg/fp/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar