Chuvas de monção deixam quase 120 mortos no Paquistão em 24h

Autor AFP
AFP
Quase 120 pessoas morreram em 24 horas no norte do Paquistão devido às chuvas de monção, segundo um novo balanço divulgado nesta sexta-feira (15) pelas autoridades. 

Pelo menos 110 pessoas morreram na província montanhosa de Khyber-Pakhtunkhwa, na fronteira com o Afeganistão, informou a autoridade local de gestão de desastres. Outras sete morreram na região da Caxemira. 

Este balanço eleva o número de mortos no país para mais de 400, incluindo muitas crianças, desde o início das monções de verão no final de junho.

