Charles III recorda o custo dos conflitos no 80º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial

O rei Charles III homenageou nesta sexta-feira (15) os soldados que serviram na Ásia e no Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial, lembrando o custo dos conflitos, por ocasião do 80º aniversário da vitória das forças aliadas sobre o Japão. Em uma mensagem gravada, divulgada pelo Palácio de Buckingham, Charles III destacou a "coragem" dos veteranos, o "horror" vivido pelos prisioneiros de guerra, assim como o "preço imenso" pago pelas "populações civis inocentes" durante os bombardeios atômicos das cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki.

"Rezamos para que nenhuma nação tenha que pagar novamente este preço", disse o monarca, em referência aos bombardeios que mataram mais de 200.000 pessoas nas duas cidades. "Sua experiência nos recorda que o verdadeiro custo da guerra vai além dos campos de batalha, afetando todos os aspectos da vida. Uma tragédia tristemente ilustrada pelos conflitos que continuam ainda hoje assolando o mundo", acrescentou o rei. No final da manhã, 33 veteranos britânicos, da Commonwealth ou de países aliados, que têm entre 96 e 105 anos e que serviram na Ásia e no Pacífico, serão homenageados durante uma cerimônia no National Memorial Arboretum, no centro da Inglaterra. Quase 1.500 convidados comparecerão ao evento, incluindo o primeiro-ministro britânico, o trabalhista Keir Starmer, que será marcado por dois minutos de silêncio.