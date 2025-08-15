Calor extremo e incêndios florestais deixam vítimas na Europa

Incêndios florestais atingem diversas regiões na Espanha, onde dois homens morreram. Na Alemanha, temperaturas podem chegar a 38°C.Incêndios florestais atingiram partes da Europa nesta terça-feira (12/08), elevando para quatro o número de vítimas provocadas pelas queimadas e pela onda de calor que avançam sobre o continente. Alertas de risco para o calor foram emitidos em países como Itália, Espanha, Portugal e na região dos Bálcãs. Na França, temperaturas superam os 40°C. Na Espanha, um homem morreu vítima de queimaduras graves sofridas pelos incêndios florestais que atingiram o município de Tres Cantos, nos arredores de Madri, na noite de segunda-feira. Segundo a emissora espanhola RTVE, a vítima teve queimaduras em 98% do corpo. Mais tarde, autoridades de Castela e Leão, no noroeste da Espanha, confirmaram que outro homem havia morrido enquanto combatia incêndios. Em outras regiões do país, bombeiros e quase mil soldados combatem incêndios impulsionados por ventos fortes em Castela-La Mancha, Andaluzia e Galícia. Milhares de pessoas foram evacuadas, incluindo cerca de 2 mil turistas no sul do país. "Em apenas 40 minutos, [o fogo] avançou 6 quilômetros", disse à imprensa na noite de segunda-feira Carlos Novillo, conselheiro de Meio Ambiente da região de Madri. Em Montenegro, um soldado morreu e outro ficou gravemente ferido quando o caminhão-pipa em que estavam capotou. Eles combatiam incêndios florestais nas colinas ao norte da capital, Podgorica. Já na Itália, uma criança de quatro anos foi encontrada inconsciente dentro de um carro e morreu após sofrer um ataque cardíaco causado pela insolação. Incêndios se espalham pelo continente Em Portugal, mais de 700 bombeiros trabalhavam para controlar um incêndio no município de Trancoso, a cerca de 350 quilômetros a nordeste de Lisboa. Incêndios menores atingiram o norte do país. Na Albânia, o fogo destruiu casas no sul do país e forçou a evacuação de 500 pessoas em regiões costeiras. O incêndio queimou grande parte do Parque Natural Olho Azul, uma atração turística popular na região. Nas últimas 24 horas, foram registrados 50 focos de queimadas em todo o país, dos quais 19 permanecem ativos. Incêndio na Turquia sob controle No noroeste da Turquia, bombeiros conseguiram controlar um incêndio florestal de grandes proporções, um dia após as chamas forçarem evacuações e suspenderem o tráfego marítimo no estreito de Dardanelos. O incêndio começou em terras agrícolas na província de Canakkale. Alimentadas por ventos fortes, as chamas se espalharam rapidamente para uma área de floresta e, em seguida, para uma zona residencial. Cerca de 2 mil moradores foram evacuados e 77 pessoas foram hospitalizadas devido à inalação de fumaça, segundo autoridades. França e Reino Unido em alerta O serviço meteorológico nacional da França colocou a maior parte da região sul do país no nível mais alto de alerta para calor, com temperaturas acima de 40°C previstas pelo segundo dia consecutivo. Na segunda-feira, os termômetros registraram temperaturas recordes em quatro estações meteorológicas no país. No Reino Unido, autoridades emitiram alerta vermelho, com temperaturas esperadas de até 34°C nesta terça e quarta-feira, especialmente no sul da Inglaterra, incluindo Londres. A onda de calor também chegou na Alemanha, que prevê temperaturas de até 38°C no meio da semana, segundo o serviço meteorológico nacional DWD. O órgão alerta para risco crescente de tempestades severas à medida que o calor e a umidade atingirem o pico na quinta-feira. Europa aquece em ritmo acelerado A Europa está aquecendo mais rápido do que qualquer outro continente, ao dobro da média global desde a década de 1980, segundo o Serviço de Mudanças Climáticas Copernicus, da União Europeia. O ano passado foi o mais quente já registrado no continente, informou o órgão europeu de monitoramento. Dados do Observatório Europeu de Secas (EDO) mostram que 52% da Europa e da bacia do Mediterrâneo enfrentaram seca pelo quarto mês consecutivo em julho. Os níveis de seca na bacia do Mediterrâneo em julho foram os mais altos já registrados desde 2012, superando a média histórica para o período em 21%. gq/bl (AFP, EFE, DW)