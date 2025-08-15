Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bessent, Rubio, Lutnick e Witkoff acompanharão Trump ao Alasca para reunião com Putin

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

Importantes figuras do governo do presidente dos EUA, Donald Trump, viajarão com o republicano para o encontro com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, no Alasca, nesta sexta-feira.

De acordo com lista enviada pela Casa Branca, os secretários Scott Bessent (Tesouro), Marco Rubio (Departamento do Estado) e Howard Lutnick (Comércio) acompanharão Trump, além da secretária de imprensa, Karoline Leavitt, do diretor da Agência Central de Inteligência (CIA, na sigla em inglês), John Ratcliffe, e do enviado especial Steve Witkoff.

A reunião entre Trump e Putin, que discutirão um possível cessar-fogo na Ucrânia, está programada para começar às 16h (de Brasília), segundo a Casa Branca.

EUA Trump Putin

