Ataque a tiros perto de mesquita na Suécia deixa um morto
Uma pessoa morreu e outra ficou ferida nesta sexta-feira (15) em um ataque a tiros perto de uma mesquita na cidade de Orebro, no sul da Suécia, que estaria ligado a rivalidades entre grupos do crime organizado, segundo a polícia.
Um homem "na faixa dos 25 anos morreu em decorrência dos ferimentos", informou o comunicado, sem dar detalhes sobre o estado de saúde do outro ferido.
A polícia pediu à população que permaneça afastada do local enquanto o autor do ataque é procurado.
"Estamos procurando ativamente o autor ou autores", declarou anteriormente à AFP o porta-voz da polícia, Anders Dahlman.
"Estamos entrevistando testemunhas e realizando a nossa investigação técnica", acrescentou.
O ataque ocorreu quando as pessoas saíam da mesquita após a oração de sexta-feira, o que causou pânico e a fuga dos presentes, segundo a mídia local.
Uma testemunha disse à emissora pública sueca SVT que estava a poucos metros de um dos homens baleados.
"Eu estava saindo da mesquita. Então, outro homem se aproximou e disparou quatro ou cinco tiros", disse a testemunha, cujo nome não foi divulgado.
A polícia afirmou acreditar que o incidente estava relacionado ao "entorno das redes criminosas" da Suécia.
O porta-voz da polícia, Lars Hedelin, disse ao jornal Aftonbladet que o ataque provavelmente foi um "incidente isolado" e não direcionado à mesquita em si.
A polícia indicou inicialmente que havia aberto uma investigação preliminar por tentativa de assassinato, que foi alterada para assassinato após a morte do homem.
O país escandinavo, antes conhecido por seus baixos índices de criminalidade, luta há anos para controlar o crime organizado e tem sido assolado nos últimos anos por ataques a tiros e atentados com bomba.
A cidade de Orebro já foi palco de um ataque a tiros em uma escola em fevereiro, no qual 11 pessoas morreram, incluindo o agressor.
