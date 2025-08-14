Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ucrânia ordena novas evacuações no leste diante de avanço russo

Autor AFP
Tipo Notícia

A Ucrânia ordenou nesta quinta-feira (14) novas evacuações em uma área do oblast de Donetsk (leste) que inclui a cidade de Druzhkivka, após o rápido avanço do Exército russo nos últimos dias.

"Começamos a evacuação obrigatória das famílias com crianças da cidade de Druzhkivka" e de várias aldeias próximas, declarou o governador do oblast (região administrativa) de Donetsk, Vadym Filachkin, informando que ainda há 1.879 crianças na área.

O governador justificou a medida pela intensidade dos bombardeios no oblast e pelo perigo que representam, sem fazer referência direta ao avanço russo.

O Exército russo tem progredido em um ritmo incomumente rápido neste setor estratégico da frente oriental.

O avanço ocorre pouco antes da esperada cúpula entre Donald Trump e Vladimir Putin, prevista para sexta-feira no Alasca.

Um mapa publicado pelo DeepState, um site que acompanha o andamento da guerra, mostra um estreito corredor agora sob controle russo e que poderia representar uma ameaça para a cidade de Dobropillia, ao noroeste de Pokrovsk, epicentro dos combates.

As forças russas alcançaram na terça-feira seu maior avanço em 24 horas em território ucraniano em mais de um ano, segundo uma análise da AFP baseada em dados do Instituto para o Estudo da Guerra dos Estados Unidos (ISW), que trabalha em conjunto com o Critical Threats Project (CTP).

bur-led/pc/mb/am

Tags

rússia ucrânia

