Trump vê 25% de chance de fracasso em reunião com Putin e ameaça sanção se guerra seguir

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, admitiu haver 25% de chance de o encontro com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, fracassar no esforço para encerrar a guerra da Ucrânia.

Em entrevista à Fox News, o republicano avisou que autorizará novas sanções contra Moscou se a reunião não for bem-sucedida em acabar com o conflito.