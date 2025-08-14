Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump quer esgotar todas as opções para fim pacífico de guerra na Ucrânia, diz Casa Branca

A secretária de Imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou nesta quinta-feira, 14, que, na reunião marcada para a sexta-feira, 15, no Alasca entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, o republicano pretende "esgotar todas as opções para ter um fim pacífico" para a guerra na Ucrânia.

Em entrevista à Fox News, Leavitt acrescentou que Trump tem "muitas ferramentas à sua disposição" para, se necessário, forçar um cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia, mas não detalhou quais seriam essas opções.

"Após a reunião entre Trump e Putin, teremos uma coletiva de imprensa e, depois disso, caberá ao presidente Trump decidir o que quer fazer", disse a porta-voz.

Na quarta-feira, o republicano afirmou que, a depender do resultado do encontro, um segundo diálogo pode ser marcado para dar continuidade às discussões.

