Trump: incentivos econômicos e sanções são instrumentos muito poderosos
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não descartou a possibilidade de impor sanções à Rússia, caso o encontro de amanhã com o presidente russo, Vladimir Putin, fracasse no objetivo de acabar com a guerra na Ucrânia. Em entrevista à rádio Fox News, o republicano disse que incentivos econômicos e sanções são instrumentos "muito poderosos".
"Putin sabe que eu sou o cara mais duro com quem ele já teve que lidar", afirmou ele, ao repetir críticas contra seus antecessores.
Trump disse, porém, que deixará Ucrânia e Rússia negociarem o próprio acordo.
Ele ressaltou não saber se haverá um segunda reunião, este com a presença do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.
O republicano acrescentou que a Rússia tem "muitas vantagens" econômicas, entre elas uma robusta produção de petróleo e gás.
O presidente norte-americano, contudo, voltou a dizer que os mercados americanos estão "bombando". "Temos o país mais quente do mundo", destacou.