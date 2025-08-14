Trump: incentivos econômicos e sanções são instrumentos muito poderosos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não descartou a possibilidade de impor sanções à Rússia, caso o encontro de amanhã com o presidente russo, Vladimir Putin, fracasse no objetivo de acabar com a guerra na Ucrânia. Em entrevista à rádio Fox News, o republicano disse que incentivos econômicos e sanções são instrumentos "muito poderosos".

"Putin sabe que eu sou o cara mais duro com quem ele já teve que lidar", afirmou ele, ao repetir críticas contra seus antecessores.