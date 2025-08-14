Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump diz que pode 'levar europeus' para eventual segunda reunião com Putin

Na véspera da reunião entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o líder da Rússia, Vladimir Putin, o republicano afirmou que acredita que um acordo de paz será alcançado entre russos e ucranianos. Para o americano, um eventual segundo encontro "será mais importante que o desta sexta, 15, e talvez levemos europeus" para a outra cúpula.

Questionado sobre oferecer minerais raros a Putin como uma das possíveis concessões por cessar-fogo, Trump se esquivou de responder. Quando questionado novamente sobre o tema, o republicano se limitou a afirmar que "minerais raros são muito pouco importantes comparados a isso guerra".

Trump ainda mencionou, rapidamente, que o México e o Canadá "fazem o que pedimos para eles fazerem" em relação às fronteiras com os EUA. "Faremos em Washington a mesma coisa que fazemos nas fronteiras, que é acabar com o crime", acrescentou.

"Teremos paz na Ucrânia em um futuro bem próximo'

Trump reforçou que acredita que o líder russo, Vladimir Putin, "gostaria de ver um acordo de paz" sendo fechado para acabar com a guerra na Ucrânia. Segundo ele, se a reunião entre os dois for positiva, "teremos paz em um futuro bem próximo".

Durante coletiva de imprensa na Casa Branca, Trump também pontuou que usará o encontro de amanhã apenas para "preparar terreno para uma segunda reunião com a Rússia" que, de acordo com declarações do próprio republicano de momentos antes, também pode contar com a participação de líderes europeus.

