Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump diz que há '25%' de chance de cúpula com Putin fracassar

Trump diz que há '25%' de chance de cúpula com Putin fracassar

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estimou nesta quinta-feira (14) que há "25%" de chance de que sua cúpula de sexta-feira com seu homólogo russo, Vladimir Putin, sobre a guerra na Ucrânia fracasse. 

"Esta reunião prepara a segunda reunião, mas há 25% de chance de que não seja bem-sucedida", disse Trump à rádio Fox News.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

ft/aha/erl/mel/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua rússia ucrânia

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar