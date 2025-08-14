Trump diz que há '25%' de chance de cúpula com Putin fracassar
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estimou nesta quinta-feira (14) que há "25%" de chance de que sua cúpula de sexta-feira com seu homólogo russo, Vladimir Putin, sobre a guerra na Ucrânia fracasse.
"Esta reunião prepara a segunda reunião, mas há 25% de chance de que não seja bem-sucedida", disse Trump à rádio Fox News.
