Trump diz não saber se haverá cessar-fogo imediato na Ucrânia após encontro com Putin

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reiterou nesta quinta-feira, 14, que não sabe se o encontro com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, na sexta-feira, produzirá um cessar-fogo imediato na guerra da Ucrânia.

Em entrevista à rádio da Fox News, o republicano disse que, se a reunião for bem-sucedida, ligará para o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e para outros líderes europeus na sequência.